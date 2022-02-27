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«Это все эмоции от незнания. Гретцки – порядочный парень, но они ничего не смотрят, кроме CNN». Кожевников о призыве не пускать Россию на МЧМ

Александр Кожевников пожалел Гретцки после его призыва не пускать Россию на МЧМ.  Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки сделал такое заявление в связи с ситуацией на Украине.

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