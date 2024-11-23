У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта.
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