Украинская армия потеряла до 2 рот солдат на купянском направлении

РИАМО - 12 окт. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении ВСУ потеряли до двух рот живой силы, одну боевую машину пехоты и один пикап, передает пресс-служба Минобороны РФ.