Царьград Скриншот: тг-канал Царьград ТВ Андреа Лучиди с 2022 года ездит в Донбасс и показывает Западу правду об украинском нацизме: с обстрелами мирных жителей, с убитыми детьми, со взорванными ВСУ детсадами и больницами.
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