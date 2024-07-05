Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Кстати, если вы думаете, что вся эта шумиха с экзаменами для мигрантов, которые раньше сдавали тест на зание языка тупо за взятки и поэтому на русском двух слов связть не могли, утихла, то смею заверить - вы глубоко заблуждаетесь.