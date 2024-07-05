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Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Кстати, если вы думаете, что вся эта шумиха с экзаменами для мигрантов, которые раньше сдавали тест на зание языка тупо за взятки и поэтому на русском двух слов связть не могли, утихла, то смею заверить - вы глубоко заблуждаетесь.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Что-то не верится, что 30% только не смогли ответить, там на все 95% тянет. Опять мухлюют чиновники. Проверять чинуш и проверять нужно, сложно оторвать их от сладкого пирога
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20 час.
ТК АгроХимПром
как можно обезьян обучить читать? как они заеба.. наши чиновники ртом и жопой хавать деньги.
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14 час.
Михаил Сартин
Слишком простые вопросы.
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