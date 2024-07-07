Кинолог Голубев рассказал, как искать потерявшуюся на природе собаку

Вероятность найти питомца особенно высока в первые сутки после пропажи Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «РИА Новости» дал несколько советов владельцам собак на случай потери питомца.
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