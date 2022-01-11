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Председатель Европарламента встретил последние дни в онкобольнице

Председатель Европарламента встретил последние дни в онкобольнице

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался 11 января в 65-летнем возрасте. По словам представителя умершего Роберта Куилло, причина, повлекшей летальный исход, стало в возникшее после тяжело перенесенного заболевания осложнение.

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