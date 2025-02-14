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Новое исследование на макаках-резусах выявило роль мозговой цепи в регуляции депрессивных состояний

Новое исследование на макаках-резусах выявило роль мозговой цепи в регуляции депрессивных состояний

Исследователи из Института неврологии и психиатрии имени Макса Планка обнаружили, что мозговая цепь, связывающая дорсолатеральную префронтальную кору (dlPFC) и цингуло-стриарную сеть, играет ключевую роль в эмоциональной регуляции.

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