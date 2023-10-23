«Мы чувствуем себя мишенями» Заявляют евреи, живущие в Берлине. Намедни в центре столицы ФРГ неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» — такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно, утверждает управляющая пострадавшей синагогой Анна Сигал.