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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На новом стриме Soulframe разработчики продемонстрировали компаньонов, новый со...

На новом стриме Soulframe разработчики продемонстрировали компаньонов, новый со...

На новом стриме Soulframe разработчики продемонстрировали компаньонов, новый социальный хаб и многое другоеDigital Extremes провела стрим, на котором были показаны некоторые функции, которые игроки могут ожидать в Soulframe Preludes (Pre-Alpha) в декабре.

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