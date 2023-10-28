Специалист в сфере военного дела и чиновник Организации Североатлантического Договора Мелинда Хэринг указала на тот факт, что военнослужащие нацистских формирований киевского режима подают жалобы, связанные с тем, что западные державы принуждают их сражаться без воздушной поддержки.