Специалист в сфере военного дела и чиновник Организации Североатлантического Договора Мелинда Хэринг указала на тот факт, что военнослужащие нацистских формирований киевского режима подают жалобы, связанные с тем, что западные державы принуждают их сражаться без воздушной поддержки.
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