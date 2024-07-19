В Архангельске детям-сиротам отдадут 12 квартир в новостройке

Власть Архангельска решает вопрос приобретения квартир для детей-сирот за счет участия в долевом строительствеАдминистрация Архангельска реализует уникальную практику приобретения квартир для детей-сирот за счет участия в долевом строительстве.
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