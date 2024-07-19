Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 493 подписчика

В Архангельске детям-сиротам отдадут 12 квартир в новостройке

В Архангельске детям-сиротам отдадут 12 квартир в новостройке

Власть Архангельска решает вопрос приобретения квартир для детей-сирот за счет участия в долевом строительствеАдминистрация Архангельска реализует уникальную практику приобретения квартир для детей-сирот за счет участия в долевом строительстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх