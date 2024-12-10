От поселка Октябрьский ЯНАО после сноса может остаться музейная экспозиция

Жителям поселка Октябрьский, который готовится к сносу, предложили создать музейную экспозицию. Инициативу выдвинула администрация Лабытнанги в ответе на один из комментариев под постом на странице губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова «ВКонтакте».