От поселка Октябрьский ЯНАО после сноса может остаться музейная экспозиция

Жителям поселка Октябрьский, который готовится к сносу, предложили создать музейную экспозицию. Инициативу выдвинула администрация Лабытнанги в ответе на один из комментариев под постом на странице губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова «ВКонтакте».
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