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Девушки-зумеры стали в 1,7 раза чаще мужчин брать ипотеку в России

Девушки-зумеры стали в 1,7 раза чаще мужчин брать ипотеку в России

Россиянки в возрасте от 18 до 23 лет в 2026 году стали заметно чаще своих сверстников-мужчин оформлять ипотеку.

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