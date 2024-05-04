Медвежий угол
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Медвежий угол

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Да что ж такое то?.. В кого не плюнь, то взяточник, то замминистра обороны...

Да что ж такое то?.. В кого не плюнь, то взяточник, то замминистра обороны...

Чистка элиты, это начало поворота России в сторону плановой экономики, иначе. Просматривая информацию западных СМИ, создаётся впечатление, что Запад считает, что страной управляет Патрушев, стоит только согласиться с их мнением.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Ну что сделаешь, ребёнка которого продают на органы западным передастам расейские чиновники,  ему ни капельки не жалко, а вот вдруг кто чиновного вора за яйца прищемит, да вы что!!! никак нельзя!!
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1 час.
ev
elena volkova
Воровать всегда будут. Но страху нагнать надо, а то совесть потеряли. Еще есть надежда на молодое новое поколение, но им учиться и учиться надо...честным быть в наше время трудно, заклюют... И не удержишься ... &quot;своим станешь&quot;
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58 мин.
ВХ
Валера Хмелин
А я считаю, что теневая экономика, созданная предприимчивыми людьми и которые сейчас среди олигархата, погубила СССР
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2 мин.

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