Да что ж такое то?.. В кого не плюнь, то взяточник, то замминистра обороны...

Евгений МакЛауд Ну что сделаешь, ребёнка которого продают на органы западным передастам расейские чиновники, ему ни капельки не жалко, а вот вдруг кто чиновного вора за яйца прищемит, да вы что!!! никак нельзя!!

ev elena volkova Воровать всегда будут. Но страху нагнать надо, а то совесть потеряли. Еще есть надежда на молодое новое поколение, но им учиться и учиться надо...честным быть в наше время трудно, заклюют... И не удержишься ... "своим станешь"