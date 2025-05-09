Обстановка на Дворцовой площади за пару минут до начала Парада Победы. Фото: онлайн камера Эрмитажа.
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Обстановка на Дворцовой площади за пару минут до начала Парада Победы. Фото: онлайн камера Эрмитажа.