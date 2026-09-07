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Форковый BTCB2 взлетел до $1 799, а его оценка достигла $20,9 млрд

Форковый BTCB2 взлетел до $1 799, а его оценка достигла $20,9 млрд

Криптовалютный актив BTCB2, появившийся после форка Bitcoin, продемонстрировал резкий рост и 5 сентября достиг исторического максимума в $1 799.

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