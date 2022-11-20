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Рыжиков об увольнении Слуцкого: «Рубин» дал ему шанс все исправить, он говорил, что вернуться в РПЛ – дело чести. Значит, случилось что-то, о чем мы не знаем»

Сергей Рыжиков высказался об отставке Леонида Слуцкого и ситуации в «Рубине». – Я знаю, что игры «Рубина» вы не смотрели, но все-таки не могу не спросить про ваш родной клуб.

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