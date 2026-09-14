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Газета.ру

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Иордания эвакуирует южный порт Акаба после сообщений об утечке аммиака

Иордания эвакуирует южный порт Акаба после сообщений об утечке аммиака

Иордания эвакуировала южный порт Акабы. Об этом сообщает Reuters.В публикации отмечается, что это было сделано в качестве меры предосторожности после поступления информации об утечке газообразного аммиака в промышленном комплексе города.

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