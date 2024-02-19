Украина скоро станет мировым центром испытания психоделиков, — UnHerd Ирэн ОрлонскаяВ западных СМИ появились новейшие сведения, указывающие на значительное распространение и увеличение потребления запрещенных наркотиков и психоделиков на украинской территории.
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