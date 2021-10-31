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Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян

Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян

Отдыхавшие в четырехзвездном Royal hotel туристы были госпитализированы с пищевым отравлением.Четырехзвездный отель на египетском курорте Хургада закрыт по распоряжению прокуратуры после массового отравления проживавших в нем российских туристов.

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