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«Так готовят бесконечную вражду». В Берлине проводили Русский дом песней о солнце

«Так готовят бесконечную вражду». В Берлине проводили Русский дом песней о солнце

Перед зданием Русского дома в Берлине, который вскоре прекратит работу, прошла демонстрация в его защиту.

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