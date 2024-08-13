В армии раскрыли причину высокой скорости продвижения ВСУ в России: «Обороны не было»

МОСКВА, 14 августа, ФедералПресс. Украинские войска, сломив первичное сопротивление на границе, с высокой скоростью начали продвижение на территории Курской области из-за нехватки оборонительных сооружений в приграничье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии