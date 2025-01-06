[Среди российских "элит"] в Москве быть частью "пробританского сообщества", и впрямь, стало диким "зашкваром"

Надежда

Слово "элита" вызывает недоумение.🤔 После развала СССР вначале появились бандиты в "малиновых" пиджаках, которые первым делом поделили между собой весь криминальный бизнес. А затем устроили разборки между собой и кто успел убить первым конкурента, тот становился единоличным хозяином любого бизнеса! Наворовав денег, они решили, что нужно идти во власть, чтобы переписать законы под себя! Что и произошло!( И вот уже эти бывшие бандиты стали бизнесменами-депутатами, сенаторами, министрами, после чего они стали называть себя "элитой". А что хорошего можно ждать от этой псевдоэлиты! Были бандитами ими и остались, только шкурку сменили!((