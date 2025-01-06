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[Среди российских "элит"] в Москве быть частью "пробританского сообщества", и впрямь, стало диким "зашкваром"

[Среди российских "элит"] в Москве быть частью "пробританского сообщества", и впрямь, стало диким "зашкваром"

Героизм настоящий и дутое геройство Два бойца. Вроде бы два бойца, но имя настоящего - Андрей Григорьев После всем известной схватки, наш боец продолжил выполнять задание и уже после нескольких дней, у него обнаружили 14 осколочных, 3 ножевых ранения, плюс к этому, он многократно получал контузии.

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Комментарии
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Надежда
Слово &quot;элита&quot; вызывает недоумение.🤔 После развала СССР вначале появились бандиты в &quot;малиновых&quot; пиджаках, которые первым делом поделили между собой весь криминальный бизнес. А затем устроили разборки между собой и кто успел убить первым конкурента, тот становился единоличным хозяином любого бизнеса! Наворовав денег, они решили, что нужно идти во власть, чтобы переписать законы под себя! Что и произошло!( И вот уже эти бывшие бандиты стали бизнесменами-депутатами, сенаторами, министрами, после чего они стали называть себя &quot;элитой&quot;. А что хорошего можно ждать от этой псевдоэлиты! Были бандитами ими и остались, только шкурку сменили!((
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4 час.
Андрей Павлов
&quot;Вроде бы два бойца, но имя настоящего - Андрей Григорьев&quot;. А второго? и каким боком он здесь?
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1 час.
Азохен вей товарищи бояре
Андрей Григорьев - Человек с большой буквы.
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1 час.

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