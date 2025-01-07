Взрывное устройство нашли в аэропорту Кишинева

Таможенная служба: пограничники нашли взрывное устройство в аэропорту Кишинева Взрывное устройство обнаружили и обезвредили в аэропорту Кишинева, следует из пресс-релиза Таможенной службы Республики Молдова.
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