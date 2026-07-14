Юрий Дудкин: Поляки вспомнили Волынь, лишь когда запахло мемориалами

Зачем Киев снова пугает наступлением из Беларуси, если разведка отрицает угрозу? Кто в украинском парламенте требует открытия второго фронта и как это связано с провокациями? Почему Евросоюз планирует перестать давать убежище военнообязанным украинцам с 2027 года? И к чему приведёт ловушка для украинцев: на родине — мобилизация, в Европе — отказ в убежище? Военный и Читать далее: https://govorit.
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