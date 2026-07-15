Погребальное «лицо» трехтысячелетней давности нашли в российском регионе

В кургане Туннуг-1 в Туве при раскопках нашли каменную стелу, которую, как предполагается, кочевые народы использовали при проведении погребальных обрядов, рассказали на сайте Русского географического общества.
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