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«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!»: угадайте советский фильм по цитате

«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!»: угадайте советский фильм по цитате

Проверьте свою память Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»Любите ли вы советское кино так, как его любимм мы? Готовы проверить? Пройдите наш тест на знание советского кинематографа и честно напишите нам в комментариях, сколько у вас правильных ответов.

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