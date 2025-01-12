Политика как он...
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Политика как она есть

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FT: жители Гренландии были оскорблены заявлениями Трампа о присоединении к США

FT: жители Гренландии были оскорблены заявлениями Трампа о присоединении к США

Жители Гренландии выступают против присоединения к США и были шокированы и оскорблены заявлениями избранного президента Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединённых Штатов для обеспечения национальной безопасности страны.

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