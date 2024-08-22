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Маргрет Вестагер лишится полномочий. Она 10 лет ставила на колени Google, Apple, Microsoft

Маргрет Вестагер лишится полномочий. Она 10 лет ставила на колени Google, Apple, Microsoft

Главный еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, как сообщается, покинет свой пост в конце этого годаМаргрет Вестагер, действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции, известная своими усилиями по регулированию американских технологических гигантов, может покинуть свой пост из-за изменений в политической поддержке в Дании.

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