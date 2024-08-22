Маргрет Вестагер лишится полномочий. Она 10 лет ставила на колени Google, Apple, Microsoft

Главный еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, как сообщается, покинет свой пост в конце этого годаМаргрет Вестагер, действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции, известная своими усилиями по регулированию американских технологических гигантов, может покинуть свой пост из-за изменений в политической поддержке в Дании.