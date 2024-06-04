Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«На поддержку ВСУ»: украинские библиотеки сдают на макулатуру русские книги

«На поддержку ВСУ»: украинские библиотеки сдают на макулатуру русские книги

Украинские библиотеки фактически участвуют в войне против России. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор Городнянской централизованной библиотечной системы Анна Щербакова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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