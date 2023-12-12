Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Горожане могут получить дистанционную консультацию врача Около 1,2 миллиона москвичей воспользовались телемедицинскими услугами с начала 2023 года, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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