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Газета.ру

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Военэксперт Кнутов: отставка Сырского поможет России быстрее освободить Донбасс

Военэксперт Кнутов: отставка Сырского поможет России быстрее освободить Донбасс

Россия имеет все шансы использовать в своих интересах отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого — ускорить освобождение Донбасса и наступление на других направлениях фронта.

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