Военэксперт Кнутов: отставка Сырского поможет России быстрее освободить Донбасс

Россия имеет все шансы использовать в своих интересах отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого — ускорить освобождение Донбасса и наступление на других направлениях фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии