Видео: в Павловске посадили на выгонку тюльпаны

Они расцветут уже в конце февраля-начале марта В теплицах Садоводства Боде Павловского парка посадили на выгонку тюльпаны, чтобы на следующей год они расцвели уже в конце февраля-начале марта, сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника «Павловск».
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