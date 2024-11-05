Видео: в Павловске посадили на выгонку тюльпаны

Они расцветут уже в конце февраля-начале марта В теплицах Садоводства Боде Павловского парка посадили на выгонку тюльпаны, чтобы на следующей год они расцвели уже в конце февраля-начале марта, сообщили сегодня в пресс-службе музея-заповедника «Павловск».