Индия открывает центр Русского географического общества

Новое русско-индийское научное сотрудничество было запущено в Тривандруме, южной части Индии. Создание центра Русского географического общества стало результатом многолетней работы российских и индийских ученых.
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