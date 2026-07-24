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Журова: выборы в США тормозят переговоры Путина и Трампа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что выборы в Конгресс США способны замедлить продолжение переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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