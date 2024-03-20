Над Саратовской областью ПВО уничтожило беспилотники

Атака беспилотников произошла рано утром 20 марта.Так, по информации губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, в районе шести часов утра средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты.
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