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Боевики ВСУ ограбили квартиру в Херсоне и избили её хозяина

Боевики ВСУ ограбили квартиру в Херсоне и избили её хозяина

Военнослужащие угрожали жертве ограбления оружием.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувший вторник двое вооружённых украинских боевиков вломились в квартиру, находящуюся по адресу: улица Лесная, 21 "Б".

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