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Царьград

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Дональд Трамп-младший пошутил над Зеленским после победы отца на выборах

Дональд Трамп-младший пошутил над Зеленским после победы отца на выборах

Он высмеял вопрос о предоставлении Киеву военной помощи.Дональд Трамп-младший после победы отца на выборах опубликовал ироничное видео в своем аккаунте в Instagram* с участием президента Украины Владимиром Зеленским.

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