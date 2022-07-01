Міністерство фінансів. Вашингтон, округ Колумбія (архівне фото) США блокували доступ олігарха Керімова до його активів у Heritage Trust Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) У четвер США ввели обмеження проти фонду, що базується в штаті Делавер, Heritage Trust на підставі того, що російський олігарх Сулейман Керімов, який перебуває […] Сообщение США блокували доступ олігарха Керімова до його активів у Heritage Trust появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.