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Царьград

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Без короны и кортежа. Кейт Миддлтон учит 11-летнюю дочь пользоваться метро

Без короны и кортежа. Кейт Миддлтон учит 11-летнюю дочь пользоваться метро

Кейт Миддлтон и Шарлотту заметили в вагоне Elizabeth Line лондонского метро.Принцесса Уэльская променяла кортеж с водителем на лондонскую подземку, чтобы показать её 11-летней дочери.

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