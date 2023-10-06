Российские системы РЭБ оптимизируют для подавления РЛС F-16

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые задействованы в зоне специальной военной операции на Украине, будут оптимизированы для подавления радиолокационный станций (РЛС) на истребителях F-16, которые страны Запада намерены передать вооруженным силам Украины (ВСУ).