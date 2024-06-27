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В этом году Apple расширит поддержку дисплеев и батарей для iPhone сторонних прои...

В этом году Apple расширит поддержку дисплеев и батарей для iPhone сторонних прои...

В этом году Apple расширит поддержку дисплеев и батарей для iPhone сторонних производителейИсторически Apple ревностно оберегала свою экосистему компонентов, усложняя использование неоригинальных комплектующих при ремонте своих электронных устройств.

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