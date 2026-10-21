Гарри также рассказал о потерях в личной жизни, уделив особое внимание трагической смерти матери, принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда герцогу было 12 лет.
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