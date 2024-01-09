В Екатеринбурге прокуратура раскритиковала работу по уборке снега с дорог и тротуаров

Главе города вынесено представление с требованием устранить нарушенияПосле экстремального снегопада в Екатеринбурге прошло две недели, но коммунальщики до сих пор не привели в порядок дороги и тротуары города.
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