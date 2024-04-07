В Ямальском районе влюбленная пара поженится в День оленевода

В Ямальском районе 7 апреля отпразднуют финальный день Слета оленеводов. Помимо спортивных событий запланировано и романтическое — пара влюбленных сыграет на колоритном празднике свадьбу, сообщила администрация Ямальского района.
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