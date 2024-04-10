Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили скорому старту тестирования на PlayStation 5 Ко...

Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили скорому старту тестирования на PlayStation 5Компания miHoYo объявила о проведении “Технического теста” для PS5-версии бесплатной ролевой игры в жанре городского фэнтези Zenless Zone Zero.
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