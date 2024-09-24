Страна и люди
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Страна и люди

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Аргентина ждёт русскую водку

Аргентина ждёт русскую водку

До конца года Аргентина примет первые поставки русской водки, сообщил посол южноамериканской страны в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейру:«Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки — есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет.

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