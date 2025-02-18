В США для авиаперелетов потребуется новый документ

Новый документ станет практически незаменимым при авиаперелетах. Он получил название Real ID. Без него скоро нельзя будет летать, за исключением случаев предъявления обновленного удостоверения личности или паспорта.
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