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В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

Руководство должно оценить, насколько быстро военные будут действовать на незнакомой местности, сообщило ведомство Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии сообщила, что Вооруженные силы республики начали внезапную проверку сил реагирования.

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